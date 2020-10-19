الأسير الأخرس يرفض نقله الى مستشفى المقاصد ويواصل إضرابه

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال تحاول الالتفاف على معركة الاسير الأخرس، وطرحت عليه النيابة الإسرائيلية شفهيا اليوم، نقله الى مستشفى المقاصد بالقدس، وأن لا يجدد اعتقاله الإداري بعد انتهاء الامر الحالي والافراج عنه بتاريخ 26/11/2020.

وأشارت هيئة الأسرى في بيان مساء اليوم الاثنين، إلى أن الأسير الأخرس أكد مواصلته لمعركته بالإضراب المفتوح عن الطعام مطالبا بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي وبالإفراج الفوري عنه الى منزله بجنين

ولفتت إلى أن الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس (49 عاما) من جنين، والذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 85 على التوالي، مقلق وخطير ويتدهور يوما بعد آخر.

وبينت الهيئة أن الأسير الأخرس بات يعاني من حالة اعياء شديد ولا يقوى على الحركة، كما تأثرت حاستي السمع والنطق لديه، ويعاني من نوبات تشنج ألم شديد في مختلف أنحاء جسده، ومن تشوش في الرؤية وصداع شديد وهناك تخوفوات من إصابة أحد أعضاءه الحيوية بضرر كبير.