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8 وفيات و692 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و400 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية
أبو سيف لوطن: "الصورة" تلعب دورا نضاليا بارزا في فضح جرائم الاحتلال منذ النكبة وحتى يومنا هذا
اهالي جنين يشيعون جثمان الشهيد الدكتور نضال جبارين
مستوطنون يهاجمون فعالية لزراعة أشجار الزيتون في عصيرة القبلية
مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس
حمدي فراج يكتب لوطن: عظم الله اجركم
هيئة الاسرى لوطن: نحن امام فكي كماشة امريكية اسرائيلية تستهدف كل مكونات الحركة الاسيرة
الاحتلال يمنع أهالي قرية حارس من الوصول إلى أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين عند باب الأسباط بالقدس المحتلة
عدنان الصباح يكتب لوطن: تضخيم الذات ... تسخيف القضية
صورة من مواجهات عصيرة القبلية
أسماء سلامة تكتب لوطن: كشف المستور
دولة الاحتلال تتبادل التهنئة برأس السنة العبرية مع الإمارات والبحرين
شعث: قطر مستعدة لمنح السلطة قرضا ماليا
جهاد حرب يكتب لوطن: لسبعة عشر سببا نريد الانتخابات
صورة من مواجهات عصيرة القبلية
18.09.2020
02:51 PM
وطن
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