هيئة سوق رأس المال تعدل ساعات التداول ونسب التغيير اليومي للأسعار في البورصة

وطن: قررت هيئة سوق رأس المال، اليوم الاثنين، تعديل ساعات التداول في بورصة فلسطين، لتعود وفقا لما كان عليه الحال قبل دخول جائحة كورونا.

وأوضحت في بيان، أن القرارات تنص على عودة التداول من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة مساءً، وتعديل الحدود القصوى لتذبذب أسعار الأوراق المالية في الجلسة الواحدة للسوق الأول لتصبح 7.5%.

وكانت هيئة سوق رأس المال قد أصدرت في نيسان الماضي مجموعة من الضوابط تماشيا مع حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة جائحة كورونا نصت على تقليص ساعات التداول وتقليص الحد الأقصى لتذبذب الأسعار.

وتأتي هذه القرارات وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (12) ونظام التداول الساري في بورصة فلسطين.​