تمديد اعتقال عبد الرحمن الظاهر.. زوجته لـوطن: "بدا مريضاً ومشوشاً".. الهيئة المستقلة لـوطن: زيادة 52% في انتهاكات حرية الرأي والتعبير خلال 2020

رام الله-وطن: مددت محكمة الصلح في نابلس، للمرة الثانية، اعتقال المخرج والفنان عبد الرحمن ظاهر لأسبوع، بعد اعتقاله يوم الإثنين (17 آب/أغسطس) الجاري، بتهمة ذم السلطة.

وظهر عبد الرحمن خلال جلسة المحكمة "مريضاً ومشوشاً، وبدا كأنه شخص آخر" وفق ما وصف زوجته رشا الظاهر التي حضرت الجلسة.

وأكدت رشا الظاهر، لـوطن، إن المحامي أبلغها أنه تم نقل الظاهر للمستشفى خلال اعتقله، وأنها حاولت الحديث معه للاطمئنان على صحته، ولكنه الأمن لم يسمح لها بذلك.

وطالبت، بالإفراج الفوري عن زوجها، لأنه لا يوجد ما يستوجب اعتقاله "ما يكتبه عبد الرحمن يكتبه الجميع على صفحات التواصل".

لافتةً إلى أن عبد الرحمن يُعاقب على أعمال فنيّة قديمة ومنشورات كتبها قبل سنين.

وأضافت: عبد الرحمن لديه أسرة طوفلين عمرهما (8 و4 سنوات)، وعليه التزامات، واعتقاله كل هذه المدة سيكون له آثار سلبية على أسرته الصغيرة.

وفي تعليقه على تمديد اعتقال عبد الرحمن الظاهر، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك، إن تمديد اعتقال الظاهر يوصل رسالة للمواطنين بأنهم ممنوعين من الانتقاد، بما يمس الحقوق الإساسية للمواطنة في فلسطين.

وقال دويك، لـوطن إن الاعتقال على خلفية الرأي يسيء لنا كشعب تحت الاحتلال، ويتم استغلاله للإضرار بالقضية الفلسطينية، مطالباً بالإفراج الفوري عن الموقفين الظاهر ونزار بنات.

وأعرب دويك عن قلقه من الزيادة الملحوظة في انتهاكات حرية الرأي والتعبير خلال عام 2020 مقارنة بالعامين السابقين، فقد وثقت الهيئة منذ بداية هذا العام 42 شكوى تتعلق بانتهاك حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية مقارنة بـ 27 شكوى عن نفس الفترة في العام السابق، أي بزيادة تصل 52% في عدد الشكاوى، مطالباً حكومة اشتية بالنظر بجدية إلى هذا الموضوع، خاصة وأن برنامجها كان واضحاً في موضوع الحريات.

وقال دويك إن انتهاكات حرية الرأي والتعبير، تستند إلى قانون العقوبات الأردني لعام 1960، والذي فيها مواد كثيرة تتعلق بحماية الموظفين العامين وكبار المسرؤولين بالدولة من النقد، وجميعها تتعارض جوهر حرية الرأي والتعبير والعهد الدولي.

وأكد دويك أنه يجب أن تكون الحماية للناس العاديين من التشهير، بدلاًُ من حماية المسؤولين، لأن المسؤول بطبيعة موقعه عرضة للنقد والمحاسبة.

وقال دويك إن القوانين الحالية؛ قانون العقوبات الأردني وقانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية، تعطي السلطة الحاكمة أدوات تسمح لها بقمع المواطنين.

يُشار إلى الفنان عبد الرحمن الظاهر من نابلس، ممثل ومخرج في رصيده أكثر من 20 عملاً فنياً، ومن أشهر أعماله مسلسل "فنجان البلد" الكوميدي الذي أخرجه وشارك في بطولته، ومسلسل "في حضرة العدالة - الجزء الأول" من إخراجه وتأليفه، وبرنامج "زينكو" السياسي الساخر من إخراجه وتقديمه.