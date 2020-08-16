التلفزيون
برامجنا
فيديو وطن
فيوغرافيك وطن
تحقيقات وطن
أصوات مهمشة
الراديو
وطن FM
البرامج الاذاعية
البث المباشر
فلسطيني
عربي دولي
وطن في الميدان
رصيف وطن
النسخة الخفيفة
وطن
الأخبار
صور
عائلة قطوش تروي لوطن تفاصيل مقتّل ابنها مالك قبل عامين في بتّير ، وتؤكد التزامها بشروط اهالي البلدة من اجل " وأد الفتنة " .
مخابرات الاحتلال تستدعي محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق
شغف ريادة الأعمال.. منصة "سيرتي" تقدم فرص عمل للطلاب، ومشروع "الشمس لأجلك" المعني بإعادة تصنيع الفواكه والخضراوات غير المباعة
الهباش لوطن : السلام يصنع على أرض فلسطين وليس من وراء الحدود ، وعلى العالم العربي والاسلامي رفض كل الصفقات والاتفاقات المشبوهة .
مركز الدراسات النسوية يطالب الحكومة عبر وطن بإلغاء "الاستثناءات" في القرار بقانون رقم "21" الخاص برفع سن الزواج
رئيس الموساد يزور الإمارات اليوم للقاء بن زايد
طاقم شؤون المرأة لوطن: نجري تدريبات لعناصر الشرطة حول العدالة ومهارات الاتصال والتواصل مع النساء المعنفات بهدف حمايتهن
ردا على تطبيع الامارات .. الجبهة الشعبية لوطن: الوحدة وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال أول خطوة على القيادة أن تتخذها .. وفتح: العمل مستمر لإنهاء الانقسام
الاحتلال يجدد منع محافظ القدس من دخول الضفة لـ 6 أشهر أخرى
موجز اخبار الساعة الثامنة من وطن
مقدسيون يرفعون صورا لابن زايد ويصفونه بالخائن بعد اعلان اتفاقية التطبيع مع دولة الاحتلال
موجز اخبار الساعة السابعة من وطن
صحيفة "القبس": الكويت ستكون آخر دولة تطبِّع مع إسرائيل
39 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردن 31 منها محلية
الأسير فراس مريش يدخل عامه الـ17 في سجون الاحتلال
مقدسيون يرفعون صورا لابن زايد ويصفونه بالخائن بعد اعلان اتفاقية التطبيع مع دولة الاحتلال
16.08.2020
07:57 PM
وطن
:
التعليـــقات
جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
بحث
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin
Snapchat
Instagram
Rss
تصميم وتطوير