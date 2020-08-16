وطن الأخبار صور

مقدسيون يرفعون صورا لابن زايد ويصفونه بالخائن بعد اعلان اتفاقية التطبيع مع دولة الاحتلال

16.08.2020 07:57 PM
مقدسيون يرفعون صورا لابن زايد ويصفونه بالخائن بعد اعلان اتفاقية التطبيع مع دولة الاحتلال

وطن

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير