على متن جرافة.. فلسطينية بغزة تحتفل بتخرجها من الجامعة

وطن: لفتت فتاة في قطاع غزة أنظار المئات من الفلسطينيين، بعد أن جابت طرقات القطاع داخل حاوية جرافة عملاقة، في محاولة للاحتفال بطريقة غير تقليدية بتخرجها من الجامعة وتقديم الشكر لوالدها لتمكنه من سداد تكاليف دراستها.

وأنهت الشابة انتصار البطش (22 عاما)، مؤخرا، دراسة درجة “البكالوريوس” في تخصص الإعلام من إحدى الجامعات الفلسطينية في مدينة غزة.

وزينت البطش حاوية الجرافة، التي كان يقودها والدها، بالبالونات والأعلام الفلسطينية، ووضعت بداخلها أريكة صغيرة جلست عليها بينما كانت ترتدي ثوب التخرج التقليدي الأسود.

وجابت الجرافة التي تحمل الفتاة الفلسطينية، معظم شوارع مدينة غزة لتلفت أنظار المئات من الفلسطينيين الذين تجمعوا حولها وسار بعضهم بمحاذاتها وهم يباركون تخرجها، حتى أنهت رحلتها.

الاناضول