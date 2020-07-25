فيديو | احتجاجات في "بلاطة البلد" بعد مقتل أمين سر فتح بالبلدة برصاص الأجهزة الأمنية

وطن: قتل المواطن عماد الدين دويكات، وأصيب آخرون نتيجة الأحداث التي شهدتها "بلاطة البلد" في محافظة نابلس مساء اليوم السبت.

وأفادت مصادر من بلاطة البلد لـوطن، أن ما جرى كان خلفية فتح سوبرماركت في ظل الإغلاق، تطورت لمشكلة وضرب، قبل أن يتم إطلاق النار من قبل الأجهزة الأمنية بإطلاق النار من مسافة قريبة، وأصيب مواطنان هما، عمرو دويكات، وعماد الدين دويكات (أبو العميد) أمين سر حركة فتح في بلاطة البلدة، الذي أُعلن عن وفاته بعد دقائق.

وأكدت المصادر أن المصاب الثاني أصيب بالقدم، وحالته مستقرّة.

وأضافت، أنّ احتجاجات وقعت بالبلدة، إثر الإعلان عن وفاة دويكات، وفشل محاولات لعدد من المسؤولين التواصل مع العائلة لتهدئة الأوضاع، ووقعت بعدها احتجاجات، ما زالت مستمرة حتى اللحظة، تخللها إطلاق نار في الهواء من قبل أقارب القتيل.

من جهته، قال محافظ نابلس إبراهيم رمضان عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على "فيسبوك": ببالغ الأسى تلقينا قبل قليل نبأ وفاة الشاب عماد الدين دويكات أمين سر فتح في بلاطة البلد متأثرًا بإصابته خلال الأحداث المؤسفة التي وقعت اليوم مع أجهزة الأمن في المنطقة".

وأضاف "إننا إذ نعزي أنفسنا أولًا ونعزي عائلته الذين نسأل الله لهم الصبر والاحتساب، كما أننا نجدد التأكيد على ضرورة تحلي الجميع بروح المسؤولية وأننا سنقف عند مسؤولياتنا بالتحقيق الفوري بالأحداث بناء على تعليمات الرئيس ورئيس الوزراء".

وأهاب بالمواطنين في بلاطة البلد الذين أن يكونوا كما عوّدونا على درجة عالية من المسؤولية درءاً للفتنة وحفاظًا على السلم الأهلي في مجتمعنا.

وكان رمضان قد أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي وقعت بين قوات الأمن وعدد من المواطنين في بلاطة البلد.

يتبع...