ريال مدريد يعلن بيع لاعبه خافيير سانشيز

وطن: أعلن ريال مدريد الإسباني رحيل خافيير سانشيز، مدافع الفريق، لصفوف ريال بلد الوليد بشكل دائم ونهائي.

وذكر الملكي عبر موقعه الرسمي، توصله لاتفاق بخصوص انتقال سانشيز لبلد الوليد، بصفة رسمية، وذلك بعقد يمتد إلى عام 2024.

ويشغل سانشيز البالغ 23 عاما مركز قلب الدفاع، حيث تم ترفيعه للفريق الأول في ريال مدريد الموسم الماضي، ولعب 5 مباريات بين بطولات كأس ملك إسبانيا، والدوري المحلي، ودوري أبطال أوروبا، كما لعب الكثير من المباريات مع ريال مدريد كاستيا في ذات الموسم.

ولم يستطع سانشيز أن يثبت إمكاناته مع بلد الوليد حتى الآن، حيث عانى من إصابة في الكاحل جعلته يبتعد عن الملاعب ليخوض مباراة واحدة فقط معهم كأساسي.

وتوجه ريال مدريد بالشكر لخافيير سانشيز على كل هذه السنوات من الالتزام والاحتراف والسلوك المثالي، منذ انضمامه لأكاديمية النادي في عام 2005، بعمر 8 سنوات، متمنيين له حظا سعيدا في المرحلة الجديدة من حياته المهنية.

ويواصل ريال مدريد استعدادته في الوقت الحالي لمباراة فالنسيا يوم الخميس المقبل، حيث يحتل المرينغي وصافة الليغا برصيد 59 نقطة، وبفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر.

المصدر: realmadrid.com