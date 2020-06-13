وفاة الفلسطيني هشام شبير جراء الاصابة بفيروس الكورونا في مصر

وطن: أعلنت سفارة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية اليوم السبت ، تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية في مصر للمواطن هشام عطا حمدان سالم شبير (53 عاما) .

وتابعت السفارة مع وزارة الصحة المصرية الإجراءات اللوجستية المتعلقة بوفاة ودفن الفقيد ، ويتقدم سفير فلسطين بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وكافة مستشاري وكوادر السفارة والمندوبية والقنصلية العامة بالإسكندرية بخالص العزاء والمواساة القلبية لعائلته وذويه ، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان ، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته .