إصابة سائق شاحنة تحمل مساعدات لغزة جراء اعتداء مستوطنين عليه شمال البيرة

وطن: أصيب سائق شاحنة تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، بجروح مختلفة، مساء اليوم الأربعاء، إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب المبرح، أثناء مروره من المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت مصادر صحفية بأن مجموعة من المستوطنين أعتدوا على سائق الشاحنة، وهو من مدينة الخليل، أثناء مروره عن حاجز مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال البيرة، ما أدى إلى إصابته بجروح في الوجه والرقبة، وكافة أنحاء جسده، نقل على إثرها إلى المستشفى.

ولفتت المصادر إلى أن المستوطنين منعوا مرور الشاحنة، وأحرقوا الجزء الأمامي منها، وألقوا جزءا من محتوياتها على الأرض.

ومنذ أسبوع يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم أمام عبور المساعدات، ما زاد كارثية الأوضاع في غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون مواطن فلسطيني.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، قيام مجموعة من المستوطنين وهم يمنعون الشاحنات من التقدم، والتي كان آخرها عند حاجز ترقوميا. كما أظهرت المقاطع قيامهم بإلقاء حمولة إحدى الشاحنات على الأرض، لمنع دخولها إلى قطاع غزة المحاصر