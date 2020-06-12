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الاحتلال يحرم الطفل علي من رؤية والده الاسير صلاح حسين للمرة الاولى.. وعائلته تؤكد لوطن "سنفرح بزفافه حتى لو بعد عشرين عاما "
في مقال لسفيرها في واشنطن في صحيفة يديعوت .. الإمارات تستجدي التطبيع مع الاحتلال وتتنكر لفلسطين
يافا: صلاة جمعة حاشدة قرب مقبرة الإسعاف التاريخية المهددة بالتدمير
مجلس القضاء الأعلى يصدر توضيحا بشأن ما تم تداوله حول إحالة عدد من القضاة للتقاعد المبكر
جلسة طارئة للحكومة اللبنانية.. وتواصل الاحتجاجات
الاحتلال يدمر خطوط المياه الناقلة إلى سهل قاعون في الأغوار الشمالية
المحررة سماح جرادات لوطن: الزنزانة "مقبرة الأحياء".. وفرحتنا تظل منقوصة بسبب بقاء آلاف الأسرى وراء القضبان
طلبة الثانوية العامة يحتجون على صعوبة الأسئلة .. وأولياء امورهم لوطن: وزير التربية والتعليم وعدنا بأخذ جميع ملاحظاتنا ومتابعتها
مكافحة الفساد تعلن عن تمديد موعد المسابقة الشبابية "شراكة شبابية إبداعية في مكافحة الفساد"
صحة غزة: لا إصابات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
الاحتلال يعتقل شابا خلال اقتحامه بلدة نحالين غرب بيت لحم
الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة رافضة لخطة الضم
يافا: صلاة جمعة حاشدة قرب مقبرة الإسعاف التاريخية المهددة بالتدمير والمصادرة
إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية
إصابة 5 مواطنين بينهم 3 صحفيين برصاص الاحتلال في كفر قدوم
يافا: صلاة جمعة حاشدة قرب مقبرة الإسعاف التاريخية المهددة بالتدمير والمصادرة
12.06.2020
03:51 PM
وطن
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