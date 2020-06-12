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يافا: صلاة جمعة حاشدة قرب مقبرة الإسعاف التاريخية المهددة بالتدمير والمصادرة

12.06.2020 03:51 PM
يافا: صلاة جمعة حاشدة قرب مقبرة الإسعاف التاريخية المهددة بالتدمير والمصادرة

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