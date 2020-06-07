قصة نجاح لفلسطيني المهجر.. مالكا شركة "ميلو مود" يتسلّمان وسام الاستحقاق المجري

وطن: في قصة نجاح جديدة، تسلّم الفلسطينيان المغتربان، سمير حمدان وزهير عوض، وسام الاستحقاق المجري من قبل رئيس جمهورية المجر يانوش آدر.

وبهذا الوسام، تعبّر دولة المجر عن تقديرها وامتنانها لمالكي شركة "ميلو مود"؛ لما قدماه من إنجازات في مجال التطوير العقاري والعمل الفندقي على مدى العقدين الماضيين.

وعبّر حمدان وعوض عن سعادتهما بهذا الوسام، الذي يأتي تقديراً لعملهما خلال العشرين سنة الماضية.

مؤكدان أن العاصمة بودابست من أجمل مدن العالم وإن لم تكن من أجملها على الإطلاق، "ونحن نشعر بالفخر والاعتزاز لما قدمناه ونقدمه يوماً بعد يوم من إنجازات لتسمو بهذه السمعة المرموقة على مستوى العالم".

وأوضحا، أنّ قطاع السياحة يقف حاليا أمام تحديات لم يشهد لها نظير جراء الأزمة الوبائية العالمية.

وأضافا، "لذلك و باعتقادنا فإن الخروج من هذه الأزمة يحتاج إلى التخطيط السليم والتفكير الإبجابي، ونحن في شركة "ميلو مود" اتخذنا هذه القاعدة شعاراً لعملنا من أجل الخروج من الأزمة، وسوف يكون عنواننا في المستقبل لبناء نجاحات أخرى".

يُشار إلى أن وسام الاستحقاق قد صدر في شهر شباط/فبراير الماضي، ونشر في الجريدة الرسمية، الّا أن مراسم التسليم قد جرت قبل بضع أيام وذلك نتيجة الوضع الوبائي القائم.