منظمة الصحة العالمية تغير موقفها.. يجب ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة

وطن: غيّرت منظمة الصحة العالمية موقفها بشأن أقنعة الوجه، وقالت إنه يجب ارتداؤها في الأماكن العامة للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا.

وقالت المنظمة العالمية إنّ المعلومات الجديدة أظهرت أنّ أقنعة الوجه يمكن أن توفر "حاجزاً أمام الرذاذ الذي يحتمل أن يكون معديا".

وتوصي بعض البلدان حول العالم أو تلزم بارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد جادلت من قبل بعدم وجود أدلة كافية تشير إلى أنه يجب على الأشخاص غير المصابين ارتداء الكمامات.

وقالت الخبيرة الفنية بمنظمة الصحة العالمية، المعنية بمرض كوفيد-19، الدكتورة ماريا فان كيرخوف، لوكالة رويترز للأنباء إن التوصية هي أن يرتدي الناس "أقنعة من القماش - أي أقنعة غير طبية".