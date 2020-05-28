نقابة الصحفيين تطالب بالافراج عن الصحفي يوسف حسان المعتقل بغزة

وطن: طالبت نقابة الصحفيين، حركة حماس، بالافراج عن الصحفي يوسف حسان المعتقل منذ صباح أول أمس في غزة.

وقالت عائلة الصحفي يوسف خليل حسان "نفيد الرأي العام أن ابننا الصحفي يوسف خليل حسان محتجز في مكان مجهول منذ الساعة التاسعة صباحا من يوم أول امس، ونحن في العائلة نضع النائب العام و مدير عام الشرطة وكل شرائح المجتمع والشرفاء امام مسؤولياتهم من اجل العثور على ابننا واعادته الى أهله وعائلته سليما ومعافى".

كما ناشدت زوجة الزميل الصحفي حسان،الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، بالكشف عن مصير زوجها الذي اختفت آثاره صباح الأربعاء.

وقالت في تدوينة لها عبر صفحتها في موقع "فيسبوك": "قام اليوم تنظيم فلسطيني في الساعة التاسعة صباحاً بحجز زوجي الصحفي يوسف خليل حسان، على خلفية التحقيق الصحفي الأخير".

وأضافت: "حتى اللحظة لم يعد إلى المنزل، وكان قد تم تسوية الأمر قبل ذلك إلا أنّ تقاطع المصالح الشخصية والخواطر والرغبات غير المحسوبة تقف خلف الحجز" وفق حديثها.

وأعد حسان تحقيقا استقصائيا يتحدث عن "ألاعيب وخداع بعض أصحاب الجمعيات والمبادرات الخيرية في قطاع غزة، في توزيع المساعدات".