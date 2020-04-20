نتيجة إهمال حكومة الاحتلال للقرى العربية.. عدد إصابات كورونا في "دير الأسد" ارتفع مؤخراً بنسبة 160%

وطن: يستمر اتساع دائرة الإصابة بعدوى كورونا في قريتي دير الأسد والبعنة بالجليل الأعلى (المحتل عام 1948). وأشارت بيانات وزارة الصحة التابعة للاحتلال إلى أن عدد المصابين بالفيروس التاجي في "دير الأسد" ارتفع خلال الأيام الثلاثة الماضية بنسبة مائة وستين بالمائة (160%) وفي البعنة بنسبة مائة بالمائة (100%).

يشار إلى ان اغلاقا تاما فرض على هاتين القريتين يوم السبت الماضي ولمدة أسبوع. ونقلت قناة "كان" العبرية عن مصدر مسؤول في دولة الاحتلال أنه كان من المفضل ان يُفرض هذا الإغلاق في موعد أبكر، في مؤشر على إهمال حكومة الاحتلال للقرى والبدات العربية، وتأخير الإجراءات الوقائية في البدات العربية لصالح التجمعات اليهودية.

وفي ذات السياق، أكدت الهيئة العربية للطوارئ أن عدد المصابين من فلسطيني الداخل بفيروس كورونا بلغ لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم الإثنين، في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، 606 مصابين بزيادة 27 حالة جديدة وبارتفاع يقدر بـ4.5% مقارنة بمعطيات أمس.

وبلغ إجمالي عدد الفحوصات في المجتمع العربي نحو 31,259 فحصا مع زيادة في عدد الفحوصات قُدّر بـ4,105 ولتشكل زيادة بنسبة 15% في عدد الفحوصات في المجتمع العربي.

وبلغ عدد المصابين في دير الأسد 99، إذ سجلت 10 حالات جديدة في اليوم الأخير، كما ارتفع العدد في البعنة ليبلغ 18 مصابا مع زيادة 4 حالات في اليوم الأخير، وسجلت حالة واحدة جديدة في أم الفحم ليبلغ العدد 59 حالة، بينما سجلت 3 حالات في رهط ليبلغ العدد 42 إصابة، وبقي عدد المصابين في جسر الزرقاء 38 حالة ودبورية 28 وجت المثلث 23 وباقة الغربية 21 حالة.