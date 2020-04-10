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ملحم: لا إصابات جديدة ونتائج فحوصات 250 عينة سليمة
وفق اجراءات احترازية: مواراة المواطن المدلل الثرى شمال طولكرم
وزيرة الصحة: وفاة المواطن نشأت المدلل أحد المصابين بفيروس كورونا
بنك الاستثمار لوطن: اتفاقية اليوم هي دعم وسند لجهود الحكومة في مواجهة "كورونا" وقدمنا لصندوق "وقفة عز" 500 الف دولار
وطن تحاور بسام الصالحي في قضايا العمال ولجان الطوارئ والوضع الاجتماعي
جهاد حرب يكتب لـوطن: نميمة البلد: فلسطين بين الحياة والاقتصاد ... وملحم
الأمن الوقائي يقبض على قاتل الشاب جلال إسماعيل في طولكرم
أسماء سلامة تكتب لـوطن: الاقتصاد وغرفة العناية المركزة
72 عاما على مذبحة دير ياسين.. جرح لا يندمل!
أم محمد لوطن: "المعتصم نشلني وأمي من الموت"
رئيس سلطة المياه لـ وطن: استهلاك المياه ارتفع خلال أزمة كورونا بنسبة 22% وندعو المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك
ليلى غنام لوطن: السماح بإعادة فتح المخابز ومحلات البقالة في بيتونيا بعد التأكد من عدم تسجيل اصابات جديدة بفايروس " كورونا "
مدير مستشفى المقاصد لـ وطن: الأزمة المالية تعصف بالمستشفى وقد ينهار
نابُلسي مَكلوم عبر وطن: "من وين نعيش؟"
وامعتصماه .. "أم محمد" تصرخ: لا أملك ثمن دواء أمي!!
صلاة الجنازة على نڜأت المدلل الذي توفي اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا
10.04.2020
05:09 PM
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