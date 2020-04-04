الشرطة: إغلاق ناديين رياضيين بغزة لمخالفتهما خطة طوارئ "كورونا"

وطن: أغلقت الشرطة السبت، ناديين رياضيين لمخالفتهما خطة الطوارئ خلال جولة نفذتها لمتابعة التجمعات في الأماكن العامة بمدينة غزة.

وقالت الشرطة في بيان: "إن مركز شرطة التفاح والدرج، وبالاشتراك مع المباحث العامة أغلق أحد النوادي بحي الدرج لوجود مباراة كرة قدم، وتجمع عدد من المواطنين، وعليه تم إنهاء المباراة وإغلاق النادي".

كما أغلقت شرطة مركز الشاطئ ناديا رياضيا آخر بمخيم الشاطئ وتم مغادرة اللاعبين والمواطنين، وأخذ تعهد على القائمين في الأندية بعدم التكرار والالتزام بالتعليمات.

وتقول الشرطة إن إداراتها تواصل القيام بدورها في تنفيذ خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، عبر متابعة إغلاق الأماكن العامة، ومنع تجمهر المواطنين بأعداد كبيرة.