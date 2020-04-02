%25 من المصابين بفايروس كورونا لا تظهر عليهم أي أعراض

وطن: قد لا تُظهر أبدا نسبة كبيرة من مرضى COVID-19 أعراض الفيروس على الإطلاق، وهو عامل رئيسي يساعد على انتشار الفيروس، وفقا لمسؤول طبي أمريكي كبير.

وقال مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الدكتور روبرت ريدفيلد، إن ما يصل إلى 25% من المصابين بفيروس كورونا الجديد دون أعراض.

وأوضح ريدفيلد: "هذا مهم، لأن لديك الآن أفرادا قد لا تظهر عليهم أي أعراض ما يساهم في انتقال المرض".

وأضاف الأكثر من ذلك، حتى لو مرض الناس، فقد يخفون الفيروس لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل ظهور الأعراض عليهم. وقال ريدفيلد: "هذا يساعد على تفسير مدى سرعة انتشار هذا الفيروس في جميع أنحاء البلاد، لأن لدينا نواقل دون أعراض ولدينا أفراد ينقلون الفيروس قبل 48 ساعة من ظهور الأعراض".

وتظهر الدراسات الحديثة من دول أخرى أيضا أنه من المحتمل حدوث انتقال غير عرضي لـ COVID-19. على سبيل المثال، وجدت دراسة نُشرت يوم 1 أبريل في مجلة صادرة عن مركز السيطرة على الأمراض أنه من بين أكثر من 150 حالة من حالات COVID-19 غير المرتبطة بالسفر في سنغافورة، يبدو أن 6.4% منها تنطوي على انتقال دون أعراض. وفي دراسة أخرى، نُشرت في 19 مارس، قام العلماء بمراجعة البيانات حول COVID-19 في الصين خارج مقاطعة هوبي، ووجدوا أن 12.6% من الحالات يبدو أنها تنطوي على انتقال دون أعراض.

وقال ريدفيلد إنه في ضوء هذه البيانات المتعلقة بالانتشار دون أعراض، تراجع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها "بشدة" توصياتها بشأن استخدام أقنعة الوجه وما إذا كان يجب على الناس ارتداؤها إذا لم يكن لديهم أعراض.

وحاليا، توصي الوكالة بأقنعة الوجه فقط لمقدمي الرعاية الصحية والأشخاص الذين يعانون من COVID-19.

ومع ذلك، هناك قلق من أن تغيير هذه التوصيات عن طريق توسيع الاستخدام، يمكن أن يقلل من توفير أقنعة الوجه الطبية للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين هم في أمس الحاجة إليها.

المصدر: لايف ساينس