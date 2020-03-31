مصطفى البرغوثي : اقتحامات جيش الاحتلال دناءة عنصرية

وطن: وصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال على اقتحام مدينة رام الله، و بلدة كوبر، ومخيم الأمعري، وتنفيذ اعتقالات جديدة بحق الفلسطينيين، بأنها عمل عنصري دنيء في وقت يخوض فيه الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء معركة بطولية ضد تفشي وباء الكورونا.

وقال البرغوثي : بدل أن تفرج قوات الاحتلال عن الأسرى الفلسطينيين وخاصة المرضى والأطفال، فإنها تزيد الخطر عليهم باعتقال المزيد من الأسرى، ومنهم أشخاص يعانون من أمراض مزمنة خطيرة، وبدل أن تخفف حصارها على الفلسطينيين، فإنها تقتحم بيوتهم وتحاول نشر الرعب بين صفوفهم.

وطالب البرغوثي المؤسسات الدولية بالضغط على "اسرائيل: لوقف هذه الاقتحامات والاعتداءات الخطيرة.