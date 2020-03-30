نقابة المحامين تتبرع بـ50 ألف دولار لوزارة الصحة وبطرود غذائية للأسر الفقيرة وللمحامين المتضررين من أزمة كورونا

رام الله- وطن: قرر مجلس نقابة المحامين التبرع بـ50 ألف دولار لدعم إمكانيات وزارة الصحة في التعامل مع جائحة "كورونا"، ودعم الأسر الأكثر فقراً والمحامين المتضررين من اعلان حالة الطوارئ جراء الأزمة بطرود غذائية.

جاء ذلك في بيان اصدره مساء اليوم مجلس النقابة، عقب اجتماع طارئ عقده لتقييم المرحلة واتخاذ ما يلزم من قرارات وفق ما تمليه الضرورة، مثمنًا الجهود الوطنية المتخذة في مجال منع انتشار الفايروس المستجد.

كما ناقش مجلس النقابة أدوار النقابة في التعامل مع الأزمة القائمة على صعيد واجبها الوطني العام في دعم الجهود الوطنية لمواجهة هذه الجائحة والمساهمة في الحد من آثارها من ناحية ومن ناحية ثانية ناقش المجلس وبشكل إيجابي كافة الإمكانيات المتاحة لمساندة ودعم المحامين المتضررين من الأزمة وضمن الأطر القانونية القائمة، وخلص المجلس لإتخاذ القرارات التالية:

أولا: المساهمة بمبلغ 50000 خمسون ألف دولار أمريكي من الأموال المرصودة للإسهام في الخدمات الوطنية والاجتماعية لدعم إمكانيات وزارة الصحة الفلسطينية في التعامل مع الجائحة.

ثانيا: المساهمة بألف طرد غذائي للأسر الفلسطينية الأكثر فقرا بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية سيتم توزيعها قبيل شهر رمضان الكريم.

ثالثا: تخصيص أربعة آلاف طرد غذائي للمحامين والمحاميات الأكثر تضررا من الأزمة وسيتم توزيعها على مدار أربعة أشهر من خلال اللجان الفرعية في المحافظات.

رابعا: تكليف اللجان الفرعية بالعمل كلجان طوارئ في المحافظات مع توسيع عضويتها مؤقتا بإضافة زملاء وزميلات جدد خلال فترة الطوارئ وتخويلها مسؤوليات إدارة الأزمة والتعاطي مع احتياجات المحامين في المحافظات بالتعاون مع المجلس.

خامسا: التوقيع على مذكرة مشتركة من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس القضاء الأعلى الإنتقالي ووزارة العدل ومكتب النائب العام والهيئة المستقلة بخصوص ضمانات الحقوق والحريات العامة خلال فترة الطوارئ وتعميمها كدليل عمل على القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين.

وعلى أن يعيد مجلس النقابة النظر في القرارات المتخذة على ضوء التطورات وعليه يهيب مجلس النقابة بالزميلات والزملاء بتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي فيما بينهم لسد الحاجات الطارئة والملحة لمن يحتاج من الزملاء والتي لا يتمكن مجلس النقابة من التدخل الفوري لتلبيتها، وعلى أمل انحسار الجائحة بأقل الأضرار على البشرية بأسرها.