انزعجت كثيراً عندما قرأت رسالة من أحد القراء يقول فيها إننا نخاف أن نكتب عن واقعنا، وأزماته وإخفاقاته وفساده وانكساراته وهزائمه وتشظيه. نخاف أن نكتب عن الانقسام والتفكك، وعن غياب المحاسبة والمكاشفة ومراجعة المسارات وتعديل الاتجاهات. نختار المعارك السهلة، والمواضيع المضمونة، والمضامين المأمونة، فيما يعيش مجتمعنا من المآسي والفظائع والفضائح ما يفوق الوصف، ويستحق أن نتوقف أمامه طويلاً، لا أن نتجاوزه أو نتعامى عنه.

وحتى لا أجمل الأمر أو ألتف عليه أو أقفز فوقه، أقول إن ما قاله هذا القارئ صحيح إلى حد بعيد. فنحن لسنا بخير حقاً. نحن نغرق في أزماتنا ونتعامى عن مخاطرنا، ونصر على ارتكاب الأخطاء ذاتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي. ما زلنا نحتكم إلى العقليات نفسها، ونستخدم الأدوات نفسها، ونستدعي الوصفات القديمة لمواجهة واقع متغير وسريع، لا يشبه ما عرفناه، ولا ينتظر المترددين أو العاجزين عن فهم تحوّلاته.

لقد فشل مجتمعنا، وفشلت نخبنا في المواجهة. وليس ذلك بسبب قوة العدو وقدراته وحدهما، بل بسبب سلوكنا أيضاً؛ سلوك اتسم بالفهلوة والاستسهال والارتجال والاستهتار والانتهازية وقلة الخبرة، وبغياب الخطة والتخطيط. كأننا لا نتعلم من تجاربنا، ولا نراجع إخفاقاتنا، ولا نرى في تكرار الأخطاء إلا مناسبة جديدة لاختراع المبررات وتبادل الاتهامات، ثم المضي إلى الخطأ التالي.

الآن، تقلصت الهوامش وضاقت الخيارات، وتعقد المشهد تماماً، وصارت الحياة اليومية لا تطاق. ومع ذلك، ما تزال الأخطاء هي نفسها، وما تزال الكوارث تتوالى؛ جريمة منفلتة، وتخبط في الرؤية، وانقسام في الموقف، وارتباك شديد في الإدارة. لا شيء يوحي بأننا أمام مراجعة جدية أو محاولة حقيقية للخروج من هذا المأزق، بل إننا نبدو أحياناً كأننا اعتدنا الكارثة، وأصبحنا نتعامل معها باعتبارها جزءاً طبيعياً من حياتنا.

وهنا يلح السؤال: هل تنفع الكتابة في مثل هذا الواقع؟ هل يستطيع مقال أو كتاب أن يعدل الحال أو يصلحه؟ وهل بقي للمثقف دور يمكن أن يخلقه أو ينتزعه في مجتمع سائل، بلا ملامح واضحة، يكاد يخلو من الكبار، ومن المرجعيات التي تحظى بالاحترام والقدرة على التأثير؟

في مجتمع تتداخل فيه الحدود والفواصل والمنازل والجنسيات والقرارات والحواجز والحوافز، وتختلط فيه التعريفات والانتماءات والمرجعيات، يصعب أن نتصور أن مقالاً أو كتاباً أو بياناً، أو حتى حزباً، قادر على تغيير الحال بعد كل ما شهدناه خلال السنوات الأخيرة. إن مجتمعنا، بكل ما فيه، يعيش حالة من انعدام الوزن، وغياب الرؤية، وانعدام الخطة. لم تعد المشكلة في نقص الكلام أو البيانات أو المواقف، وإنما في غياب القدرة على تحويل أي منها إلى فعل، وفي انعدام الإرادة التي تجعل المراجعة ممكنة، والمحاسبة ضرورية، والتغيير خياراً حقيقياً.

أقول ذلك بكل أسف وبكل ألم. لا أكتب من موقع المتفرج، ولا أظن أن الكتابة تعفينا من مسؤولية ما يحدث، لكنني لا أريد أيضاً أن أبيع وهماً، أو أن أحمّل الكلمات أكثر مما تحتمل. فالكتابة، مهما كانت صريحة وشجاعة، لا تستطيع وحدها أن تنقذ مجتمعاً يرفض مواجهة نفسه، ولا أن تصلح واقعاً لا يريد أصحابه الاعتراف بأخطائه.

نحن ندخل مرحلة الانتظار المريرة. انتظار التغيير عند الآخرين قبل أن ننتظره عندنا، وانتظار أن تتبدل الظروف من حولنا كي نعيد النظر في أنفسنا، وأن يتغير العالم حتى نقرر نحن أن نتغير. وهذه كارثة أخرى، وربما تكون من أخطر كوارثنا: أن ننتظر تغير الآخرين حتى نتغير نحن.