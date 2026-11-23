وطن للأنباء: كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن انتحار 23 جنديا وضابطا في الخدمة الفعلية بالجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، في أعلى حصيلة سنوية لحالات الانتحار في صفوف الجيش خلال 16 عاما.

وأوضحت الصحيفة أن 17 جنديا آخرين، ممن خدموا في القوات النظامية أو الاحتياط خلال الحرب ولم يكونوا في الخدمة الفعلية، أقدموا على الانتحار خلال العام الجاري.

وأضافت أن حالات الانتحار شملت أيضا خمسة من أفراد الشرطة الإسرائيلية، وست حالات بين الأشخاص الذين يتلقون العلاج النفسي في قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الجيش.

وأشارت البيانات إلى تزايد حالات الانتحار في المنظومة الأمنية الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.