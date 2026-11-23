وطن للأنباء: انخفضت أسعار النفط الاثنين، مع استمرار موجة البيع التي اجتاحت الأسواق المالية بشكل عام، وسط مخاوف بشأن قدرة قطاع الذكاء الاصطناعي على تعزيز النمو الاقتصادي، لتشمل السلع الأساسية، ‌على الرغم من أن الهجمات المستمرة على الملاحة البحرية في الخليج حدت من حجم الخسائر.

وتراجع سعر النفط الخام، ليواصل سلسلة خسائره التي استمرت ثلاثة أسابيع، وسط أجواء سلبية عامة في الأسواق المالية العالمية، إذ افتتحت الأسهم الآسيوية معاملاتها على انخفاض اليوم الاثنين، مع تراجع سوق كوريا الجنوبية الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا أربعة بالمئة، كما انخفضت الأسواق في الصين وهونغ كونغ وأستراليا. ونزلت مؤشرات البورصة الأمريكية أيضا، إذ تراجع مؤشر ناسداك عشرة بالمئة الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.30 بالمئة إلى 92.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:16 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا، أو 0.18 بالمئة إلى 83.26 دولار للبرميل.

وانخفض خام برنت أربعة بالمئة الأسبوع الماضي، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط خمسة بالمئة.

ومع ذلك، لا تزال الاشتباكات الناجمة عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية غير المحسومة على إيران تحد من أي خسائر. وأمس الأحد، أعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن أنهم هاجموا مصفاة نفط سعودية، كما تم الإبلاغ في مطلع الأسبوع عن هجمات متعددة على السفن في الخليج وبالقرب من مضيق هرمز.

وقال موكيش ساهديف، كبير محللي النفط لدى شركة إكس أناليستس في سيدني “إنه الزخم ‌الذي يدفع (النفط) إلى الانخفاض”. لكنه حذر من أن الهجمات على السفن تؤثر على السوق، إذ “يتزايد عدد السفن (الفارغة) التي تنقل النفط ‌الخام، في حين لا يزداد عدد السفن المحملة. وسيبدأ هذا الخطر الذي يهدد تدفقات النفط في التأثير على الأسعار قريبا”.

وفي تركيا، انهارت المحادثات أمس الأحد في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب31) للمرة ‌الأولى منذ عام 2009 بعد أن فشلت الدول في التوصل إلى اتفاق بشأن إدراج بيان حول التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في النص النهائي.

وقال مراقبون في القمة إن السعودية ودولا أخرى كبيرة منتجة للنفط أكدت أن الوقود الأحفوري سيظل يلعب دورا في الاقتصاد في المستقبل المنظور، وضغطت هذه الدول من أجل استبعاد أي إشارة إلى الوقود الأحفوري من النص.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد دافعت في وقت سابق عن استخدام الوقود الأحفوري خلال القمة.

وسيعقد وزراء مجموعة أوبك+ سلسلة من الاجتماعات في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر لتحديد سياسة الإنتاج لعام 2027. وتضم المجموعة أوبك وحلفائها مثل روسيا.