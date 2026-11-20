وطن للأنباء: أصيب مواطن وزوجته بجروح ورضوض وحالات اختناق، فجر اليوم الجمعة، جراء اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب ورشهما بغاز الفلفل، خلال مهاجمة منزلهما في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم.

ونقلت مصادر محلية عن رئيس مجلس قروي المنية، أحمد كوازبة، أن مجموعة من المستوطنين هاجمت، قرابة الساعة الثالثة فجرا، منزل المواطن محمد خليل جبارين، واعتدت على أفراد أسرته بالهراوات ورش غاز الفلفل الحار.

وأضافت أن الاعتداء أسفر عن إصابة نجل صاحب المنزل رأفت وزوجته بجروح ورضوض وحالات اختناق، أثناء محاولتهما الدفاع عن أطفالهما، مشيرة إلى نقلهما إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

كما حطم المستوطنون مركبة العائلة خلال الهجوم.

وأشارت المصادر المحلية إلى أن هذا الاعتداء هو الثاني الذي تتعرض له العائلة على يد المستوطنين، في ظل تصاعد الاعتداءات التي تستهدف أهالي القرية وممتلكاتهم.