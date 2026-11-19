وطن للأنباء:حذرت الخارجية الإيرانية دول المنطقة من السماح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها أو قواعدها العسكرية لشن أي هجمات على إيران، مؤكدة أن أي تكرار للاعتداءات سيواجهه رد حاسم.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن استهدافها الأخير لمنظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" ومنصات إطلاق صواريخ ومسيرات أمريكية في قاعدتين بالمنطقة جاء في إطار "الدفاع المشروع عن النفس"، ردا على هجمات طالت أجزاء من سواحل إيران الجنوبية خلال الأيام الماضية.

وشددت طهران على أن المسؤولية القانونية والدولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد تقع على عاتق واشنطن، لانتهاكها ميثاق الأمم المتحدة ولجوئها غير المشروع إلى القوة.

ودعت طهران حكومات المنطقة إلى منع القوات الأمريكية من استغلال أراضيها ومنشآتها للتخطيط لعمليات عسكرية ضدها، مؤكدة أن الامتناع عن ذلك لا يخل بقواعد حسن الجوار فحسب، بل يصنف قانونيا "عملا عدوانيا" استنادا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يمنح إيران الحق الكامل في اتخاذ إجراءات دفاعية مضادة.

ولفت البيان إلى أن طهران مارست حتى الآن أقصى درجات ضبط النفس، وقصرت ضرباتها حصرا على الأصول والقواعد العسكرية الأمريكية داخل تلك الدول. وانتقدت الخارجية الإيرانية الأطراف الإقليمية التي تندد بالرد الدفاعي الإيراني وتتجاهل الهجمات الأمريكية، داعية إياها إلى منع واشنطن من استخدام أراضيها بدلا من إلقاء اللوم على طهران.

كما حملت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة مسؤولية الصمت إزاء خروقات واشنطن لميثاق المنظمة، محذرة من أن تقاعس المجتمع الدولي يُقوض الأمن الإقليمي ويمهّد لمزيد من التصعيد.