آيزنكوت يطالب بالتحقيق مع محيط نتنياهو: لا يمكن أن يبقى دقيقة إضافية في الحكم

تقرير للقناة 12 يكشف إحالة معلومات مفبركة إلى الشرطة لتوريط نشطاء من القائمة العربية الموحدة

آيزنكوت يتهم نتنياهو ومحيطه بتهديد الديمقراطية ويطالب بفتح تحقيق فوري في ملابسات القضية

وطن للأنباء: قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المكلّف غادي آيزنكوت إن خصمه بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تصريف الأعمال، "لا يمكن أن يبقى دقيقة إضافية واحدة على رأس الحكومة" إثر تقرير إعلامي نسب لمقرّبين منه مكيدة مدبّرة للأحزاب العربية.

وبعد بضع ساعات من لقاء بين ممثّلين للطرفين لمناقشة تشكيل حكومة "وحدة وطنية" محتملة، اعتبر آيزنكوت أن "سلوك" نتنياهو و"محيطه يشكّل تهديداً فعلياً ومباشراً وفورياً للديموقراطية الإسرائيلية".

وأوردت "القناة 12"، مساء الأحد، أن إيدو نوردن، رئيس مكتب نتنياهو، نقل عشية الانتخابات الإسرائيلية، في 27 تشرين الأول/أكتوبر، شكوى إلى رئيس الشرطة بشأن مؤيدين لحزب "القائمة العربية الموحدة".

وأحال نوردن المحقّقين على مصدر مفترض للمعلومات كان في الواقع، بحسب "القناة 12"، موظّفاً سابقاً في مكتب نتنياهو.

وبالاستناد إلى المعلومات المقدّمة من ذاك المصدر، أوقف 3 نشطاء في "القائمة العربية الموحدة" يوم الانتخابات على خلفية الاشتباه بمحاولتهم شراء أصوات. واستغلّ فريق نتنياهو تلك الحادثة لاتهام الأحزاب العربية بالغشّ في الانتخابات.

وأطلق سراح الموقوفين الثلاثة بعدما خلصت الشرطة إلى أن المعلومات المقدّمة ضدّهم لا أساس لها.

وطالب آيزنكوت، الذي كُلّف تشكيل حكومة إثر انتخابات تشريعية لم تسفر عن أغلبية واضحة، بفتح "تحقيق في ملابسات هذه القضيّة على الفور".

واتّهم مكتب نتنياهو تقرير "القناة 12" بـ"الكذب"، مؤكّداً أن نوردن "أدى واجبه كمواطن" من خلال الوصل بين مصدر المعلومات والشرطة.

وردّ حزب نتنياهو "الليكود"، مساء الأحد، على آيزنكوت بالقول إن تصريحاته "مشينة".

وجاء في بيان للحزب: "فيما يمدّ رئيس الوزراء يده في مسعى للوحدة، يقوم آيزنكوت ومصاحبوه بإطلاق تصريحات يومية مشحونة بالهجمات السامة والنارية".

وتساءل الليكود: "هل إن رئيس المكتب (أي مكتب نتنياهو) هو من وضع مظاريف المال عند المشتبه بهم؟".

ويكثّف نتنياهو الهجمات على الأحزاب العربية، التي قد تضطلع بدور حاسم في تشكيل حكومة بمبادرة من آيزنكوت تستبعده من الحكم، بعدما سجّلت نتيجة تاريخية مع حصولها على 19 مقعداً في "الكنيست".

ويتّهمه معارضوه بتلفيق حيل للبقاء في السلطة.

والجمعة، ندّد آيزنكوت بـ"حملة عنصرية وعدوانية يشنّها رئيس الوزراء المنتهية ولايته ضدّ الأقلية العربية في إسرائيل التي تشكّل نحو 20 % من السكان".