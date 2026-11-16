الدولار يرتفع ويسجل أعلى مستوى له منذ نيسان من العام الماضي

وطن للأنباء: واصل الدولار ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي خلال تعاملات، اليوم الاثنين، مدعومًا بتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية، ليسجل مؤشر الدولار ارتفاعًا بنسبة 0.1% إلى 103.47 نقاط، وهو أعلى مستوى له منذ نيسان/ أبريل 2025.

وجاء صعود الدولار عقب تصريحات متشددة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات تضخم قوية عززت رهانات رفع أسعار الفائدة.

وفي المقابل، استقر الين عند 159.59 مقابل الدولار، متجاهلًا انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث، خلافًا لتوقعات النمو، وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.1016 دولار، والدولار الأسترالي 0.2%.