"النقل والمواصلات": منح مهلة حتى نهاية 2026 لتسوية أوضاع رخص التشغيل العمومي المنتهية

وطن للأنباء: أعلنت وزارة النقل والمواصلات منح مهلة حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026، لتسوية أوضاع رخص التشغيل العمومي المنتهية، وذلك بهدف تنظيم العمل وضمان استمرارية خدمات النقل العام وفق التشريعات النافذة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، أن المهلة تشمل مستأجري رخص التشغيل المنتهية منذ أكثر من عام، ومالكي الرخص المنتهية منذ أكثر من عامين، على أن تقتصر على الرخص التي انتهى سريانها خلال الأعوام من 2020 حتى 2025.

وبيّنت، أن تجديد الرخصة يستوجب تقديم تعهد بتسجيل مركبة عمومية وفق التعليمات السارية، خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ التجديد، وإلا تُلغى الرخصة المستأجرة، وتُجمّد الرخصة المملوكة.

وأكدت الوزارة إلغاء رخص التشغيل المستأجرة التي انتهى سريانها قبل عام 2020، كما تُلغى الرخص المستأجرة المنتهية بين عامي 2020 و2025 في حال عدم تقديم طلب تجديد خلال المهلة المحددة.

وأضافت، أن الرخص المملوكة المنتهية في الأعوام (2020 وحتى 2025) ستُجمّد، في حال عدم تقدم مالكيها بطلبات التجديد قبل انتهاء المهلة.

ودعت الوزارة جميع مستأجري ومالكي رخص تشغيل المركبات العمومية المشمولين بهذا الإعلان إلى المبادرة الفورية لتصويب أوضاعهم وفق المحددات المذكورة في هذا الإعلان.