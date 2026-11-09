نفط الخليج يستحوذ على 27% من الصادرات العالمية

وطن للأنباء: وأظهرت المؤشرات ارتفاع إنتاج دول المجلس من النفط الخام بنسبة 5% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 16.9 مليون برميل يوميًا، مما يعادل 22.5% من الإنتاج العالمي.

في حين بلغت صادرات النفط الخام 12.2 مليون برميل يوميًا، مستحوذة على 27.3% من الصادرات العالمية.

وفي قطاع الغاز الطبيعي، سجل إنتاج دول المجلس نحو 460.9 مليار متر مكعب خلال عام 2025، بما يمثل 10.6% من الإنتاج العالمي.

وبحسب المؤشرات، يعكس ذلك أهمية موارد الغاز الخليجية في تلبية الطلب العالمي على الطاقة، إلى جانب دعم الصناعات التحويلية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.

وتظهر البيانات تفاوت مستويات إنتاج النفط الخام الخليجي خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025، إذ بلغ 16 مليون برميل يوميًا في عام 2021.

فيما ارتفع إلى 18.2 مليون برميل في عام 2022، قبل أن يتراجع إلى 17 مليونًا في عام 2023، ثم 16.1 مليونًا في عام 2024، ليعاود الارتفاع إلى 16.9 مليون برميل يوميًا في عام 2025.

وبموازاة الدور المحوري للنفط والغاز، تتجه دول مجلس التعاون نحو إعادة تشكيل منظومة الطاقة عبر التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الاستهلاك، وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.