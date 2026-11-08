عراقتشي لواشنطن: مقترح اليومين مستمر.. واذا اخترتم الحرب فستواجهون جحيم محاربينا

وطن للأنباء: أكّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، في تغريدة على منصة "إكس"، استمرار المقترح الإيراني الذي يمنح مهلة يومين لفتح مضيق هرمز ووقف الحرب، مشيراً إلى أنّ "الناخبين الأميركيين اتخذوا خيارهم وأنّ الوقت حان ليحدّد البيت الأبيض خياره".

وتوجّه عراقتشي إلى واشنطن قائلاً "لبّوا المتطلّبات، بما في ذلك إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وسترون النتائج". وأضاف "إذا اخترتم الحرب، فستواجهون محاربينا المتأهّبين والمتمرّسين في المعارك الذين سيصبّون عليكم جحيماً لا يطاق".

وفي حديث للتلفزيون الإيراني، قال عراقتشي إنّ الأيام القليلة الماضية لم تشهد أيّ تحرّكات للوسطاء، موضحاً أنّ السبب الرئيسي هو أنّ نتائج الانتخابات النصفية "صدمت الجميع".

وأضاف "شاهدتم نتيجة الانتخابات النصفية، والآن لنرَ متى سيتمكّنون من استيعابها وكيف ينبغي لنا مواصلة المسار"، مشيراً إلى أنّ الأمر يستغرق بعض الوقت حتى تهدأ الأجواء قليلاً وتصبح مواتية لاستئناف تحرّكات الوسطاء.

وفي سياق متصل، أكّد مستشار قائد الثورة في إيران، محمد مخبر، أنّ فوز الديمقراطيين في الانتخابات الأميركية لن يُحدث تحوّلاً استثنائياً، كما أنّ بقاء الجمهوريين في السلطة لن يغيّر حسابات إيران.