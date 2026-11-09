الاحتلال يشرع بهدم منزل في دورا جنوب الخليل

وطن للأنباء: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، بهدم منزل في منطقة "الهجرة" بمدينة دورا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم، منطقة "الهجرة" بمدينة دورا، وشرعت بهدم منزل.

وأشارت إلى أن عمليات الهدم التي تستهدف منازل المواطنين وممتلكاتهم تشكّل تهديدًا للاستقرار السكني والاجتماعي، وتفاقم معاناة العائلات الفلسطينية في ظل استمرار الانتهاكات بحق المواطنين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وتواصل قوات الاحتلال عمليات هدم المنازل في بلدات ومدن بالضفة الغربية، إلى جانب تسليم إخطارات هدم لأخرى، في محاولة للضغط على المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا.