الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع تراجع مخاوف التضخم بفعل انخفاض أسعار النفط

وطن للأنباء: ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين، إذ خفف انخفاض أسعار النفط من المخاوف بشأن التضخم، في الوقت الذي ​يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات تضخم أمريكية مهمة ومؤشرات جديدة ‌من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن توقعات السياسة النقدية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 4129.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0220 بتوقيت جرينتش، في حين ​ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 1.6 بالمئة ​إلى 4139 دولارا. وكان الذهب قد ارتفع بنحو خمسة بالمئة ⁠الأسبوع الماضي.