استشهاد سيدة وإصابة 5 مواطنين جراء انهيار جرف رملي على خيام نازحين في دير البلح

وطن للأنباء: استشهدت سيدة وأصيب خمسة مواطنين، مساء اليوم الأحد، جراء انهيار جرف رملي على خيام المواطنين النازحين في مركز إيواء أرض الرباط بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، فيما لا يزال البحث جاريا عن طفل مفقود.

ونقلت مصادر محلية عن طواقم الإنقاذ قولها إن المواطنين تمكنوا من إخراج خمسة مصابين من تحت الأنقاض وهم على قيد الحياة، فيما انتشلت الطواقم جثمان سيدة من المكان، وتواصل عمليات البحث عن الطفل المفقود.

ويأتي الحادث في ظل تفاقم معاناة المواطنين النازحين في قطاع غزة، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي الذي يضرب القطاع في غرق خيام وتضرر مراكز إيواء، وسط مناشدات متواصلة للتدخل العاجل وتوفير مأوى آمن ومستلزمات الشتاء.

وحذرت مؤسسات وطنية ودولية من مخاطر انهيار أكثر من ألفي مبنى متضرر ومتصدع وآيل للسقوط، لا سيما مع استمرار هطول الأمطار وهبوب الرياح، ما يهدد حياة المواطنين الذين اضطروا إلى الإقامة في مبانٍ متضررة أو بالقرب منها.

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح قد دعا، أمس السبت، إلى تحرك دولي عاجل وملزم لتوفير المساكن المؤقتة والخيام ومواد الإيواء والتدفئة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، محذرا من تداعيات بقاء مئات الآلاف من النازحين في خيام مهترئة لا توفر الحماية من البرد والأمطار.

من جهته، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أمس السبت، من المخاطر التي تواجه العائلات النازحة المقيمة في المناطق المعرضة للفيضانات والمباني المتضررة جراء الأمطار الغزيرة، مشيرا إلى عدم كفاية مخزونات الإغاثة المتاحة، وداعيا إلى السماح الفوري بإدخال مستلزمات الشتاء وتوفير تمويل إضافي للاستجابة الإنسانية.