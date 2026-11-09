ترامب: قريبون من الاتفاق حول أوكرانيا وحدودها قد تتغير ضمن التسوية

وطن للأنباء: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بقرب التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا "التي قد تتغير حدودها في إطار التسوية".

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "سي بي إس": "أعتقد أن هذه الحرب ستنتهي، وستنتهي قريبًا".

وأضاف: "أعتقد أن ذلك سيحدث وفي النهاية سيكون لأوكرانيا شكل مختلف بعض الشيء".

وأكد أن الولايات المتحدة لم تحقق أي مكاسب من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأن كييف حصلت على أفضل سلاح في العالم دون أن تحصل واشنطن على مقابل.

وعندما اعترض مذيع القناة بالقول إن الولايات المتحدة حققت ما وصفه بـ"استقلال" نظام كييف، ضحك ترامب وقال إنها "لم تحقق شيئًا بعد".

من جانب آخر، أكد ترامب أنه لا يسيطر على نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، ولا يعرف الجهة التي فرضت قيودا على عمله في أوكرانيا، نافيًا مسؤوليته عن ذلك لكنه أشار إلى أن إيلون ماسك أعاد تشغيله.

ولفت ترامب إلى أن روسيا تعرضت لـ"عدم احترام كبير" خلال اللقاء الأول الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي عام 2019.

وقال: "عندما عُقد لقاؤهما الأول، قوبلت روسيا بقلة احترام كبيرة".

وتأتي تصريحات ترامب قبيل المفاوضات المرتقبة في أبو ظبي يومي 10 و11 نوفمبر خلف أبواب مغلقة وستركز على الضمانات الأمنية المتبادلة والقضايا الإنسانية والخطوات اللاحقة للتسوية.

وسيضم الوفد الروسي إلى المفاوضات مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، ونائبي وزير الخارجية سيرغي ريابكوف وميخائيل غالوزين، وإيغور كوستيوكوف ويوري جيغارلوفسكي ممثلين عن الأركان العامة الروسية.

وسيمثل الجانب الأمريكي جاريد كوشنر مساعد الرئيس الأمريكي، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وأعلن فلاديمير زيلينسكي أن كييف ستطرح بحث وقف الهجمات على مواقع الطاقة وفتح ممرات للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وتبادل الأسرى، والتمهيد لاجتماع على مستوى القادة.