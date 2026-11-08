ترمب: استئناف الحرب مع إيران مستبعد.. وخطة السلام في غزة ستُنفذ تدريجياً

وطن للأنباء: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه من غير المرجح إلى حد كبير أن يأمر باستئناف الحرب مع إيران، في حال واصلت المحادثات إحراز تقدم، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيتوقف على مدى استعداد طهران للتوقيع على اتفاق وصفه بأنه "قوي للغاية".

وأضاف ترمب أن إيران تواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة، مدعياً أن معدل التضخم فيها بلغ 301%، ومشدداً على أن العودة إلى القتال مستبعدة جداً، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى الخيار العسكري إذا اقتضت الضرورة.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر لموقع "أكسيوس" أن ترمب طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي جرى الخميس، بالمضي قدماً في تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة.

وبحسب المصادر، يعتزم ترمب مواصلة تنفيذ خطته بشأن غزة بغض النظر عن هوية الحكومة الإسرائيلية التي ستتولى الحكم، فيما أوضح مسؤول أمريكي أن تنفيذ الخطة سيتم بصورة تدريجية.

وأشار المسؤول إلى أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة لن تبدأ قبل التحقق من إحراز تقدم في ملف نزع سلاح حركة حماس، ما يضع هذا الملف شرطاً أساسياً للانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار.