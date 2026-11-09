النفط يتراجع والذهب يرتفع مع تراجع مخاوف الحرب على إيران

وطن للأنباء: تراجعت أسعار النفط في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي استبعد فيها إلى حد كبير شن هجمات جديدة على إيران، في ظل استمرار المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب، ما خفف المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة، رغم إعلان واشنطن وطهران وقوع هجمات استهدفت سفنا في مضيق هرمز أو بالقرب منه.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا، بما يعادل 0.85%، لتسجل 97.48 دولارا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 32 سنتا، أو 0.35%، إلى 90.51 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 01:38 بتوقيت غرينتش.

وجاء هذا التراجع ليمحو المكاسب المحدودة التي سجلها الخامان عند تسوية تعاملات الجمعة، وسط استمرار تقييم المستثمرين لاحتمالات تجدد الضربات الأميركية على إيران. ورغم ذلك، كان خام برنت قد تكبد خسائر أسبوعية بلغت نحو 17%، في أكبر تراجع أسبوعي له منذ بداية جائحة كورونا، والأكبر من حيث القيمة المطلقة منذ عام 1988، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وقال ترامب، في مقابلة هاتفية مع شبكة "سي إن إن"، إن احتمال اللجوء إلى هجمات جديدة على إيران مستبعد للغاية، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف على طبيعة الاتفاق الذي قد يتم التوصل إليه مع طهران.

وتأتي هذه التصريحات بعد تهديدات سابقة باستئناف العمليات العسكرية عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية الأسبوع الماضي، دون أن تظهر حتى الآن مؤشرات على التحضير لعملية عسكرية واسعة النطاق.

وفي المقابل، أكدت إيران أنها سترد على أي تصعيد باستهداف مواقع أميركية وإسرائيلية. واعتبر كبير محللي السوق في شركة "كيه سي إم تريد"، تيم واترر، أن تصريحات ترامب اتسمت بنبرة أكثر اعتدالا، لكنه أشار إلى أن الأسواق لا تزال تترقب ما إذا كان ذلك يعكس تحولا مستمرا في موقفه من الحرب أم مجرد تغير مؤقت في الخطاب.

وفي سوق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات الاثنين، مستفيدة من تراجع أسعار النفط وانحسار المخاوف التضخمية، بالتزامن مع تراجع الدولار وترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية ومؤشرات جديدة بشأن توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

الذهب يرتفع 1.6%

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 4129.69 دولارا للأونصة، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بالنسبة ذاتها إلى 4139 دولارا، بعدما حقق المعدن الأصفر مكاسب بنحو 5% خلال الأسبوع الماضي.

ويؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تخفيف الضغوط التضخمية، ما يقلص احتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، ويخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا. كما ساهم تراجع الدولار في دعم المعدن النفيس، عبر جعل شرائه أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

غير أن توقعات السياسة النقدية الأميركية لا تزال تشكل عاملا ضاغطا على الأسواق، بعدما أظهرت بيانات أكتوبر تسارع نمو الوظائف وتراجع معدل البطالة إلى 4.1%، ما عزز التقديرات بشأن متانة سوق العمل.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر إلى 79%، مقارنة مع 71% قبل صدور بيانات الوظائف.

وامتدت المكاسب إلى بقية المعادن النفيسة، إذ ارتفعت الفضة بنسبة 2.8% إلى 53.31 دولارا للأونصة، وصعد البلاتين 1.6% إلى 1556.14 دولارا، فيما زاد البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 1044.28 دولارا للأونصة.