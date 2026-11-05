الاحتلال يشرع بهدم منزل ويخطر بوقف البناء لمنزل آخر في قراوة بني حسان غرب سلفيت

وطن للأنباء: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم منزل في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة صباح اليوم، برفقة جرافة عسكرية، وتوجهت إلى منطقة العقدة غرب البلدة، وشرعت بهدم منزل يعود للمواطن علي ريان، مكوّن من طابق بمساحة 100 متر مربع، إضافة إلى منطقة "الروف".

وأضافت المصادر أنه خلال عملية الهدم سلمت قوات الاحتلال المواطن مجد نسيم عاصي إخطاراً بوقف العمل والبناء لمنزله في المنطقة ذاتها.

يشار إلى أن الاحتلال سلم في منطقة العقدة نحو 10 إخطارات سابقة بوقف العمل والبناء لمنازل مأهولة بالسكان.