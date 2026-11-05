منيب المصري يستقبل 500 طالب وطالبة من أكاديمية المستوى العالي في بيت فلسطين لإحياء الذكرى الـ109 لوعد بلفور المشؤوم

وطن للأنباء: استقبل منيب رشيد المصري، في بيت فلسطين بمدينة نابلس، وفداً من أكاديمية المستوى العالي، ضم مديرة المدرسة والطاقم التدريسي ونحو 500 طالب وطالبة، وذلك لإحياء الذكرى الـ109 لوعد بلفور المشؤوم، بحضور مدير التربية والتعليم في محافظة نابلس الدكتور احمد صوالحة، وعدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الوطنية في المحافظة.

ورحّب المصري بجميع المشاركين في هذه الفعالية الوطنية والتربوية، وعلى رأسهم أسرة أكاديمية المستوى العالي، مثمّناً مبادرتهم بالحضور إلى بيت فلسطين لإحياء هذه الذكرى التاريخية الأليمة، ومؤكداً أهمية ترسيخ الوعي الوطني والتاريخي لدى الأجيال الناشئة، وتعريف الطلبة بحقيقة وعد بلفور وتداعياته على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وشكّل حضور هذا العدد الكبير من الطلبة مناسبة وطنية وتربوية مهمة، تجسّد دور المؤسسات التعليمية في الحفاظ على الذاكرة الوطنية ونقل الرواية الفلسطينية إلى الأجيال الجديدة، وتعزيز ارتباطهم بتاريخهم وأرضهم وهويتهم الوطنية.

وأكدت الفعالية أن إحياء ذكرى وعد بلفور لا يقتصر على استذكار حدث تاريخي، بل يمثل محطة للتوعية والتثقيف وتجديد العهد على التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

وفي ختام الفعالية، عبّر المصري عن تقديره لإدارة أكاديمية المستوى العالي وطاقمها التدريسي وطلبتها، ولجميع الحضور والمؤسسات المشاركة، مشدداً على أن بناء وعي الأجيال مسؤولية وطنية مشتركة، وأن المدرسة هي إحدى أهم ساحات الحفاظ على الذاكرة والهوية الفلسطينية.