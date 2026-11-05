الاحتلال يهدم 4 منازل وبناية سكنية تضم 8 شقق في بدو

وطن للأنباء: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 4 منازل وبناية سكنية تضم 8 شقق، في بلدة بدو، شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، وهدمت المنازل والبناية السكنية، بعد إجبار أصحابها على إخلاء محتوياتها.

وتعود المنازل إلى المواطنين: زياد أحمد الشيخ، وغازي أحمد الشيخ، ووائل سمارة، ومراد شماسنة، وأحمد وليد الدالي.

وأضافت المحافظة أن عمليات الهدم أسفرت عن تشريد 20 مواطناً، فيما يواصل الاحتلال إفراغ منازل أخرى في البلدة.

وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين من الحصول على تراخيص البناء في القدس، وتهدم منازلهم أو تجبرهم على هدمها، في إطار ممارساتها الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسراً من المدينة ومحيطها، مقابل توسيع المستوطنات.