خسارة الجمهوريين تربك حسابات نتنياهو.. كيف يقيّد الكونغرس المقبل خياراته؟

وطن للأنباء: تحول الخريطة البرلمانية في واشنطن لم يكن مجرد حدث محلي في السياسة الأمريكية، بل جاء كصدمة تداخلت مباشرة مع تعقيدات المشهد السياسي في "تل أبيب".

ومع إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وتراجع نفوذ حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقليديين لصالح أغلبية ديمقراطية تتبنى رقابة أكثر تشددًا، وجدت الحسابات الإسرائيلية نفسها أمام واقع جديد قد يحرم الائتلاف الحاكم من شبكة الأمان التي طالما راهن عليها.

وفي هذا السياق، قال مصدر أمريكي مطلع على المناقشات داخل الكونغرس بشأن العلاقات مع إسرائيل، إن التحول في موازين القوى التشريعية بواشنطن لن يقتصر تأثيره على طبيعة الخطاب السياسي تجاه الحكومة الإسرائيلية، بل سيمتد إلى آليات التعامل مع ملفات الدعم العسكري والمساعدات الأمريكية، خصوصًا مع تزايد الأصوات المطالبة بربط بعض أوجه الدعم بمدى التزام إسرائيل بالقوانين والاتفاقات الدولية.

وأوضح المصدر أن سيطرة الديمقراطيين على اللجان المؤثرة داخل الكونغرس ستمنحهم أدوات أوسع لمساءلة الإدارة الأمريكية بشأن صفقات السلاح والمساعدات العسكرية، وطلب مراجعة آليات استخدامها، إلى جانب تكثيف جلسات الاستماع والتحقيقات المرتبطة بالسياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن هذه التحركات قد لا تعني بالضرورة وقف الدعم الأمريكي، لكنها ستجعل تمريره أكثر ارتباطًا بالحسابات السياسية والتشريعية، بدلًا من التعامل معه باعتباره ملفًا يحظى بتوافق تلقائي.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستواجه اختبارا مختلفا في إدارة علاقتها بواشنطن، إذ لن يكون كافيًا الاعتماد على العلاقة الشخصية بين نتنياهو وترامب أو على الدعم الجمهوري التقليدي، في ظل وجود كونجرس أكثر استعدادًا لمراجعة السياسات الإسرائيلية ومساءلة البيت الأبيض بشأنها.

ولفت إلى أن هذا الواقع قد يدفع بعض الأطراف الإسرائيلية إلى إعادة تقييم مواقفها خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف، تجنبًا لتشكيل حكومة تدخل في مواجهة مبكرة مع المؤسسات الأمريكية.

كتلة الضغط الداعمة لنتنياهو

وفي السياق، يرى المحلل السياسي الأمريكي ستيفن ميلر أن فقدان الجمهوريين السيطرة على الكونغرس يمثل تقليصًا ملموسًا لكتلة الضغط الداعمة لسياسات نتنياهو داخل واشنطن، مما يضع استراتيجيته الائتلافية في مواجهة حقيقية مع القيود الأمريكية الخارجية، حتى قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

ويوضح ميلر، أن هذا التحول يضغط بصورة مباشرة على مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية المتأزمة بعد الانتخابات الأخيرة، في ظل عدم حصول معسكر نتنياهو على أغلبية الـ61 مقعدًا، واكتفائه بـ53 مقعدًا، مقابل 48 للمعارضة و19 للقوائم العربية، وهو ما يفرز واقعًا برلمانيًا شديد الهشاشة.

وعلى صعيد التكتيك السياسي، كان نتنياهو يمني النفس بتوظيف علاقته الوثيقة بالرئيس دونالد ترامب باعتبارها ورقة رابحة في مفاوضات تشكيل الائتلاف، لفرض شروطه على الأطراف الأخرى وتصوير نفسه باعتباره القائد الوحيد القادر على إدارة العلاقة مع الإدارة الأمريكية، إلا أن التراجع الانتخابي للجمهوريين جرد هذه الورقة من جزء كبير من قيمتها العملية.

تداعيات التغيرات الأمريكية

من جانبه، يشير عبدالله أبو العلا، الباحث في العلاقات الدولية، إلى أن المعادلة الرقمية في الكنيست أصبحت محاصرة بين تداعيات التغيرات الأمريكية، إذ لم يعد بإمكان نتنياهو الاعتماد فقط على المناورة الداخلية وفرض شروطه على شركائه اليمينيين دون حساب انعكاسات ذلك على علاقته بواشنطن.

ويقول إن خسارة الجمهوريين ترفع كلفة التحالف مع غلاة اليمين الإسرائيلي، حيث ستجد أي حكومة يمينية ضيقة نفسها محاطة بضغوط دولية وأمريكية قد تحد من قدرتها على تمرير أجندتها دون مواجهة اعتراضات متزايدة.

وتبدو قدرة البيت الأبيض على تقديم دعم مطلق لنتنياهو أكثر ارتباطًا بالتوازنات التشريعية الجديدة داخل الكونغرس، وهو ما يعني أن استعراض قوة العلاقة بين نتنياهو وترامب لم يعد بالضرورة ورقة رابحة أمام الخصوم في الداخل الإسرائيلي، بل قد يتحول إلى عبء سياسي إذا تسبب في توتر العلاقة مع الديمقراطيين، وأضعف الدعم الذي اعتادت إسرائيل الحصول عليه من الحزبين الأمريكيين.

ملف المساعدات العسكرية وصفقات السلاح

وفي الوقت ذاته، تبرز الرقابة المتصاعدة من جانب التيارات الديمقراطية باعتبارها عاملًا مؤثرًا في أولويات الحكومة الإسرائيلية المقبلة، فالسيطرة على اللجان المفصلية في الكونغرس تتيح للديمقراطيين وضع ملف المساعدات العسكرية الأمريكية وصفقات السلاح تحت مجهر المراجعة والاشتراطات السياسية، فضلًا عن مساءلة الإدارة بشأن مدى الالتزام بالقانون الدولي، بحسب "ميلر".

وبحسب تقارير أمريكية، فإن مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية لم تعد مجرد لعبة توازنات داخلية بين الكتل البرلمانية حول المحاصصة الحزبية، بل أصبحت مرتبطة أيضًا بتوازنات القوى الجديدة في واشنطن.

فنتائج انتخابات التجديد النصفي تفرض على نتنياهو إعادة حساباته، في ظل تقلص هامش المناورة المتاح أمامه، وتراجع قدرته على توظيف علاقته بالجمهوريين، مقابل رقابة أمريكية أكثر تشددًا قد تزيد كلفة تشكيل حكومة لا تراعي المتغيرات السياسية والدولية.



المصدر: موقع "إرم نيوز"