مستوطنون يهاجمون مزارعين ويحاولون سرقة معداتهم وثمار الزيتون في سهل رامين شرق طولكرم

وطن للأنباء: هاجمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الخميس، مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أراضيهم بمنطقة سهل رامين، شرق طولكرم، وحاولت سرقة معدات القطف وثمار الزيتون.

وقال الناشط في جمعية اتحاد المزارعين منال زيدان، إنه كان موجوداً في أرضه لقطف الزيتون، عندما أقدمت مجموعة من المستوطنين المدججين بالسلاح، على متن ثلاث مركبات من نوع "تكتوك"، على مباغتة المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم، ومحاولة سرقة معدات القطف وثمار الزيتون والمفارش المستخدمة في عملية القطاف، قبل أن يتمكن المواطنون من التصدي لهم ومنع السرقة.

وأضاف أن أحد المستوطنين أطلق الرصاص الحي في الهواء، في محاولة لترويع المزارعين وإجبارهم على مغادرة أراضيهم ومنعهم من البقاء فيها.

وأشار زيدان إلى أن هذه الاعتداءات ليست الأولى من نوعها، إذ يتعرض المزارعون في المنطقة لمضايقات واعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، تستهدف وجودهم في أراضيهم وتحرمهم من الوصول إليها والعمل فيها بحرية وأمان، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون.