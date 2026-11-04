قاآني: جبهة المقاومة أعلنت ولاءها لوحدة الساحات بعد رسالة السيد مجتبى خامنئي

وطن للأنباء: أكد قائد "قوة القدس" في حرس الثورة الإسلامية في إيران، العميد إسماعيل قاآني، أنّ رجال جبهة المقاومة أعلنوا ولاءهم المطلق لوحدة الساحات، وذلك عقب رسالة قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد مجتبى خامنئي بشأن مواجهة العدو من دون قيود جغرافية.

وشدّد العميد قاآني على أنّ "رجال جبهة المقاومة أثبتوا وحدة الساحات بأبهى صورها" مؤكّداً أنّ القادة أثبتوا تلقّيهم الرسالة والعمل بها على أعلى مستوى ممكن.

وكان المرشد الايراني مجتبى خامنئي قد أكّد، بمناسبة "يوم مقارعة الاستكبار"، أنّ "السبيل الوحيد لبلوغ الردع المطلق هو مواصلة استراتيجية تعزيز إيران على درب التقدّم الشامل"، مشدّداً على أنّ "تعزيز السيادة ووحدة الساحات من فلسطين ولبنان والعراق واليمن بشارة لرفع راية الحقّ والاستعداد لنظام عالمي جديد".

كما حذّر خامنئي من أنّ "الردّ الإيراني سيتخذ أبعاداً أكبر بكثير في حال تكرار التجاوزات"، معتبراً أنذ "سيطرة إيران على مضيق هرمز والقضاء على القواعد الأميركية في المنطقة يعتبر جهاداً تمهيدياً ضدذ الإمبريالية على نطاق إقليمي".

استعداد قتالي ورد بلا قيود جغرافية

وقبل أيام، شدّد مجتبى خامنئي خلال اجتماع مع كبار قادة القوات المسلحة على أنّ القوات المسلحة والشعب الإيراني "هما من سيحدّد زمان إنهاء الحرب وشروطها في حال شنّ الأعداء هجمات مجدداً".

وأشار خامنئي إلى أنّ "الاستعداد القتالي الذكي لمواجهة الأعداء هو أحد متطلّبات الردع الأقصى"، داعياً القوات المسلحة إلى مواجهة مستويات التهديد كلّها بـ"ردّ فوري وفعّال، من دون قيود جغرافية".

وأردف مشدّداً على وجوب أن تكون "جميع الأصول المادية والمعنوية للعدو الأميركي - الصهيوني ضمن نطاق نيران القوات المسلحة الإيرانية".