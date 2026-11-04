"السيد فيتو".. ترامب يحدد سياسته في حال سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس

رام الله - وطن للأنباء: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم استخدام "حق الفيتو" ضد التشريعات التي يقدمها الديمقراطيون حال استعادوا السيطرة على الكونغرس، مشيراً إلى أنه لا يمانع أن يُطلق عليه لقب "السيد فيتو" حينها.

وأوضح، "أعتقد أننا سنحقق نتائج رائعة، لكن إذا لم نفز، فسأستخدم حق الفيتو ضد كل شيء. سأستمر في استخدام الفيتو، ثم ربما نتوصل لاحقاً إلى بعض الصفقات، لكنها لن تكون بنفس الجودة".

وقال ترامب، إنه يود الترشح للرئاسة لولاية ثالثة لو كان الدستور يسمح بذلك، مضيفا "أود حقاً الترشح. لقد أظهر استطلاع للرأي أُجري مؤخراً تفوقي على الجميع بفارق كبير. أرغب في الترشح، لكن لا بأس؛ فما زال أمامنا أكثر من عامين، وهي فترة طويلة يمكن خلالها إنجاز الكثير".

وألمح ترامب في مناسبات سابقة إلى إمكانية الترشح لولاية ثالثة، رغم إشارته أيضًا إلى التعديل الثاني والعشرين للدستور، والذي يمنع أي شخص من انتخابه "لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".