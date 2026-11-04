"لا للحرب".. قاليباف يعلّق على خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي

وطن للأنباء: أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، أن الشعب الأميركي وجّه رسالة واضحة برفض الحرب، مشددا على أن إيران تتبنى هذا الموقف وتدعم الإرادة الشعبية الرافضة للسياسات العسكرية.

وقال قاليباف، في أول تعليق إيراني على نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية، إن الأميركيين "بدافع الضمير أو بسبب تكاليف المعيشة، قالوا لا للحرب"، مضيفا أن بلاده تدعم هذه الرسالة.

وحذر قاليباف، في منشور على منصة "إكس"، من تجاهل الإدارة الأميركية لإرادة الناخبين، قائلا إن واشنطن إذا عملت لمصلحة "مديري الرشوة والابتزاز الدولي"، بدلا من الاستجابة للإرادة الشعبية، فستدرك أن كلمة "لا" التي تقولها إيران ستكون مصحوبة بكابوس.

وتأتي تصريحات قاليباف في أعقاب انتخابات التجديد النصفي التي أظهرت تراجعا للحزب الجمهوري، مع إعلان شبكتي "سي إن إن" و"سي إن بي سي" ضمان الديمقراطيين الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، ما يمنحهم قدرة أكبر على عرقلة أجندة الرئيس دونالد ترامب التشريعية وفتح تحقيقات مع مسؤولين في إدارته.

وتُقرأ نتائج الانتخابات، وفق مراقبين، باعتبارها مؤشرا على استياء قطاعات من الناخبين الأميركيين من ارتفاع تكاليف المعيشة والرسوم الجمركية والحرب على إيران، وما رافقها من ارتفاع في أسعار الوقود، في ضربة سياسية لترامب وحزبه.