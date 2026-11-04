المعروف بدعمه لاسرائيل .. هزيمة شقيقة ليندسي غراهام الجمهورية في انتخابات مجلس الشيوخ

وطن للأنباء:هزمت مرشحة الحزب الجمهوري دارلين غراهام شقيقة السيناتور ليندسي غراهام الداعم لإسرائيل وأوكرانيا أمام مرشحة الحزب الديمقراطي آني أندروز بانتخابات مجلس الشيوخ عن كارولاينا الجنوبية.

وأفادت شبكتا "إن بي سي نيوز" و"سي بي إس نيوز" استنادا إلى عمليات فرز الأصوات واستطلاعات آراء الناخبين، بأن المرشحة الجمهورية دارلين غراهام، المدعومة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد خسرت أمام منافستها الديمقراطية آني أندروز.

وذكرت "إن بي سي" أن أندروز، وهي طبيبة أطفال، ستصبح أول سيناتور ديمقراطية تمثل ولاية كارولاينا الجنوبية منذ أكثر من 20 عاما.

وتجدر الإشارة إلى أن غراهام نوردون هي شقيقة السيناتور الراحل ليندسي غراهام الذي توفي في يوليو الماضي.

وكان محللون في مؤسسة كوك بوليتيكال ريبورت، غير الحزبية، قد رجحوا كفة المرشحة الجمهورية للفوز مقارنة بمنافستها الديمقراطية.

ويبلغ عدد سكان ولاية ساوث كارولاينا، الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، 5.6 مليون نسمة.

واشتهر السيناتور الراحل بخطابه المعادي لروسيا وفلسطين وإيران والداعم لإسرائيل وأوكرانيا، وكان يعتبر أحد أكثر الأصوات تأثيرا في السياسة الخارجية الأمريكية على مدار العقود الماضية.

وارتبط اسم غراهام بشكل وثيق بدعمه المطلق وغير المشروط لإسرائيل، وكان يُنظر إليه داخل الأوساط السياسية كأقوى الأصوات المدافعة عن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن.