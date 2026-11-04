12.4 مليار دولار تمويل الحملات الانتخابية الأميركية خلال 18 شهرا

وطن للأنباء: كشفت بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية الأميركية عن حجم الإنفاق والتمويل المرتبطين بالدورة الانتخابية 2025-2026، إذ جمع مرشحو الكونغرس والأحزاب السياسية ولجان العمل السياسي أكثر من 12.4 مليار دولار خلال 18 شهرا، في الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير 2025 إلى 30 حزيران/يونيو 2026، فيما تجاوز إجمالي إنفاق هذه الجهات 9.5 مليار دولار.

وبحسب الملخص الإحصائي الصادر عن اللجنة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2026، جمع مرشحو مجلسي النواب والشيوخ 2.8 مليار دولار، وأنفقوا نحو ملياري دولار، في حين تلقت لجان الأحزاب السياسية 1.4 مليار دولار، وبلغت مدفوعاتها مليار دولار.

أما لجان العمل السياسي، فسجلت أكبر حجم من التمويل، بإيرادات بلغت 8.3 مليار دولار، مقابل نفقات وصلت إلى 6.5 مليار دولار.

كما بلغ إجمالي النفقات المستقلة المبلغ عنها 643.4 مليون دولار، فيما وصلت قيمة الاتصالات الانتخابية المبلغ عنها إلى نحو 517.7 ألف دولار، وسجلت تكاليف الاتصالات 2.1 مليون دولار.

مرشحو الكونغرس يسجلون مستويات تمويل قياسية

أفاد 2742 مرشحا لمجلسي النواب والشيوخ في انتخابات 2026 بجمع 2.799 مليار دولار وإنفاق 2.036 مليار دولار خلال الفترة المحددة.

وبلغ إجمالي ديونهم 366.7 مليون دولار، فيما وصلت أرصدتهم النقدية المتاحة حتى 30 حزيران/يونيو 2026 إلى 1.337 مليار دولار.

وتظهر المقارنة مع الدورات الانتخابية السابقة ارتفاع حجم التمويل الذي جمعه المرشحون؛ إذ سجلت دورة 2024 نحو 2.463 مليار دولار، مقابل 2.422 مليار دولار في 2022، و1.908 مليار دولار في 2020.

كما ارتفع الإنفاق من 1.834 مليار دولار في 2024 إلى أكثر من ملياري دولار في دورة 2026.

وعلى مستوى مجلس الشيوخ، أفاد 315 مرشحا خاضوا الانتخابات خلال عامي 2025 و2026 بإيرادات بلغت 864.3 مليون دولار، ونفقات وصلت إلى 614.2 مليون دولار، إلى جانب ديون بقيمة 40.6 مليون دولار، وأرصدة نقدية متاحة بلغت 379.4 مليون دولار.

أما مرشحو مجلس النواب، البالغ عددهم 2427 مرشحا، فسجلوا إيرادات إجمالية بلغت 1.9 مليار دولار، مقابل مصروفات وصلت إلى 1.4 مليار دولار.

وبلغت ديونهم 326.1 مليون دولار، فيما وصلت أرصدتهم النقدية المتاحة إلى 957.7 مليون دولار.

وتشمل هذه الأرقام الانتخابات التمهيدية والعامة لعام 2026، إلى جانب الانتخابات الخاصة التي جرت في عدد من الدوائر الانتخابية خلال عامي 2025 و2026.

تمويل الحزبين الديمقراطي والجمهوري

أظهرت بيانات لجان الأحزاب السياسية الوطنية والولائية والمحلية جمع 1.376 مليار دولار من الأموال الفيدرالية، وإنفاق 1.008 مليار دولار حتى نهاية حزيران/يونيو 2026. وبلغت الديون المستحقة 21.7 مليون دولار، بينما وصلت الأموال النقدية المتاحة إلى 488.5 مليون دولار.

وسجلت اللجان المرتبطة بالحزب الديمقراطي إيرادات إجمالية بلغت 666.3 مليون دولار، ومدفوعات بقيمة 544.1 مليون دولار، مع ديون بلغت 20.5 مليون دولار، وأرصدة نقدية متاحة وصلت إلى 185.6 مليون دولار.

في المقابل، جمعت اللجان الجمهورية 702.5 مليون دولار، وأنفقت 457.1 مليون دولار، ولم تتجاوز ديونها مليون دولار، فيما بلغت أرصدتها النقدية المتاحة 300.8 مليون دولار.

وشكل الأفراد المصدر الأكبر لتمويل الحسابات التقليدية للجان الحزبية الوطنية، مع خضوع مساهماتهم لحد أقصى يبلغ 44,300 دولار سنويا خلال الدورة الانتخابية. وتلقت اللجان الديمقراطية 413.6 مليون دولار من الأفراد، مقابل 367.7 مليون دولار للجان الجمهورية.

كما قدمت لجان العمل السياسي وغيرها من اللجان السياسية 61 مليون دولار للجان الحزب الديمقراطي، و50.3 مليون دولار للجان الحزب الجمهوري.

وحولت لجان مرشحي مجلس النواب الديمقراطيين والجمهوريين 34.7 مليون دولار و26.9 مليون دولار، على التوالي، إلى لجان أحزابهم الوطنية.

وسجلت الحسابات الحزبية المنفصلة، المخصصة لتغطية نفقات المؤتمرات الرئاسية ومقار الأحزاب وإعادة فرز الأصوات والإجراءات القانونية، إيرادات بلغت 256.3 مليون دولار.

وحصلت الحسابات التابعة للحزب الديمقراطي على 87.9 مليون دولار، مقابل 168.4 مليون دولار للحزب الجمهوري، فيما استحوذت حسابات إعادة فرز الأصوات والإجراءات القانونية على النصيب الأكبر، بإيرادات بلغت 126.8 مليون دولار.

لجان العمل السياسي تتصدر حجم الأموال

بلغ عدد لجان العمل السياسي الفيدرالية التي قدمت تقاريرها إلى اللجنة 9176 لجنة، وسجلت مجتمعة إيرادات بقيمة 8.307 مليار دولار، ومدفوعات بلغت 6.549 مليار دولار. كما وصلت ديونها إلى 39.4 مليون دولار، وبلغت أرصدتها النقدية المتاحة نحو 3.3 مليار دولار.

وشملت هذه اللجان الصناديق المنفصلة المرتبطة بالشركات والمنظمات العمالية، إلى جانب اللجان غير المرتبطة.

وسجلت لجان الإنفاق المستقل فقط إيرادات بلغت 2.49 مليار دولار، ونفقات بقيمة 1.648 مليار دولار، بينما حققت اللجان التي لديها حسابات غير مخصصة للمساهمات إيرادات بلغت 4.229 مليار دولار، وأنفقت 3.501 مليار دولار.

وبلغت مساهمات لجان العمل السياسي للمرشحين الفيدراليين نحو 350.2 مليون دولار حتى 30 حزيران/يونيو 2026، منها 56.6 مليون دولار لمرشحي مجلس الشيوخ، و293.5 مليون دولار لمرشحي مجلس النواب.

ولم تسجل اللجنة أي مساهمات من لجان العمل السياسي لمرشحي الانتخابات الرئاسية لعام 2028 خلال الفترة نفسها.

النفقات المستقلة والاتصالات الانتخابية

توزعت النفقات المستقلة المبلغ عنها بين 529.6 مليون دولار أنفقتها لجان الإنفاق المستقل فقط، و97.3 مليون دولار للجان ذات الحسابات غير المخصصة للتبرعات، و11.5 مليون دولار للجان العمل السياسي الأخرى.

كما بلغت النفقات المستقلة للأفراد من خارج اللجان السياسية 4.8 مليون دولار، مقابل 233.4 ألف دولار للجان الأحزاب.

وتُلزم القواعد اللجان السياسية بتقديم بيانات تفصيلية عن مدفوعاتها المرتبطة بالنفقات المستقلة، عندما يتجاوز إجمالي ما تدفعه سنويا لمورد أو جهة أخرى 200 دولار بشأن انتخابات معينة.