ترامب: إذا ملّ الأميركيون مني فسأذهب إلى إسرائيل وأصبح رئيساً لوزرائها

وطن للأنباء: في تصريح أثار تفاعلاً خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد ينتقل إلى إسرائيل ويتولى رئاسة حكومتها إذا سئم الأميركيون منه، مدعياً أنه يحظى بتأييد يصل إلى 99% داخل إسرائيل.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذلك خلال مقابلة هاتفية مع شبكة "فوكس نيوز"، تزامناً مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

ترامب يدّعي حصوله على تأييد 99% في إسرائيل

وخلال المقابلة، ادعى ترامب أنه يحظى بشعبية واسعة في إسرائيل، قائلاً: "في إسرائيل لديّ تأييد بنسبة 99%، أنا في المرتبة الأولى، هل يمكنكم تصديق ذلك؟".

التصريحات تتزامن مع انتخابات التجديد النصفي

وجاءت تصريحات ترامب بالتزامن مع توجه الناخبين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي تشكل اختباراً سياسياً لإدارته والحزب الجمهوري.

وتأتي هذه التصريحات أيضاً في ظل الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن العلاقة مع إسرائيل، ولا سيما المساعدات العسكرية والمالية الأميركية المقدمة إليها، بعد إعلان ترامب التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف التحويلات السنوية التي تبلغ نحو 4 مليارات دولار، وفق تصريحاته.