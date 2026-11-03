الحرس الثوري الإيراني يتوعد أميركا وإسرائيل: أصول العدو في مرمى النيران والرد سيكون فورياً

وطن للأنباء: أكد حرس الثورة في إيران، في بيان، البدء بتنفيذ جميع التدابير والتوجيهات الأخيرة للقائد العام للقوات المسلحة، التي جرى التأكيد عليها خلال لقائه كبار القادة العسكريين، مشدداً على رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي تطورات ميدانية محتملة.

تحذير مباشر لواشنطن واسرائيل

ووجّه الحرس الثوري تحذيراً إلى ما وصفه بـ"معسكر العدو الأميركي - الصهيوني وحلفائه الإقليميين"، مؤكداً أنه "سيبقى في ميدان المواجهة في أي بقعة من جغرافيا العالم"، في رسالة تعكس تمسك طهران بخيار المواجهة في حال تعرضها لأي هجوم جديد.

تحديث بنك الأهداف والاستعداد للرد الفوري

وأشار البيان إلى أن الحرس الثوري يعمل وفق جاهزية قتالية ذكية، مع تحديث بنك الأهداف ووضع "الأصول المادية وغير المادية للعدو في مرمى النيران والرد الفوري"، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية الإيرانية لن تتوانى عن تنفيذ توجيهات القيادة.

وأضاف أن الدعم الوطني للقوات المسلحة يشكّل "ركناً استراتيجياً في مواجهة العداء الأجنبي لإيران وعملائه"، مشيراً إلى أن تعزيز التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة يمثل محوراً أساسياً في مهام الحرس خلال المرحلة الحالية.

مجتبى خامنئي: الإيرانيون سيحددون نهاية الحرب وشروطها

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تأكيد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد مجتبى خامنئي، أن القوات المسلحة والشعب الإيراني هما من سيحددان توقيت إنهاء الحرب وشروطها، في حال شنّ الأعداء هجمات جديدة على البلاد.

تحركات دبلوماسية وسط مخاوف من تجدد المواجهة

وتتزامن المواقف العسكرية الإيرانية مع تحركات دبلوماسية تستهدف خفض مستوى التوتر واحتواء التصعيد، في وقت تتزايد فيه التهديدات بشن عدوان جديد على إيران، مقابل تلويح طهران برد مضاعف على أي هجوم يستهدف أراضيها ومصالحها.

وتعكس هذه التصريحات تمسك القيادة الإيرانية برفع مستوى الاستعداد العسكري، بالتوازي مع المساعي السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تجنب اتساع دائرة المواجهة في المنطقة.