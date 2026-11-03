ترمب يعلن وقف المساعدات الأمنية لدولة الاحتلال

وطن للأنباء: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الدثلاثاء، وقف المساعدات الأمنية الأميركية السنوية للكيان الإسرائيلي، البالغة نحو 3.8 مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاري.

جاءت تصريحات ترمب خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال فيها إنه توصل مع نتنياهو، قبل بضعة أشهر، إلى اتفاق يقضي بوقف التحويلات المالية السنوية لـ"إسرائيل"، التي قدّرها بنحو أربع مليارات دولار.

وقال ترمب إن الطرفين اتفقا "على التوقف عن دفعها... لن ندفع لإسرائيل بعد الآن"، مضيفًا أن "الإسرائيليين لا يمانعون ذلك، لأنهم أصبحوا دولة مزدهرة، ولا يحتاجون إلى هذه التحويلات".