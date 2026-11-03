استطلاع أميركي: 80% من الناخبين يريدون تغييراً في إدارة الولايات المتحدة

وطن للأنباء: مع توجه الأميركيين إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، أظهر استطلاع أجرته وكالة "أسوشييتد برس" ومركز "نورك" أن غالبية الناخبين تطالب بتغيير في إدارة الولايات المتحدة، وسط اختبار انتخابي للرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري.

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية بالتعاون مع مركز "نورك" للأبحاث، أن نحو 8 من كل 10 ناخبين أميركيين يريدون تغييراً في طريقة إدارة بلادهم، بالتزامن مع توجه الناخبين، الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وتأتي هذه النتائج في وقت يسعى فيه الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، إلى الاحتفاظ بأغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ، فيما يأمل الديمقراطيون انتزاع السيطرة على أحد المجلسين على الأقل، بما يحد من قدرة الرئيس على تمرير أجندته التشريعية خلال العامين المتبقيين من ولايته.

غالبية الناخبين تطالب بتغيير في إدارة البلاد

وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي أُجري خلال الفترة بين 8 و12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعرب نحو نصف الناخبين عن رغبتهم في إحداث "تغيير جوهري" في طريقة إدارة الولايات المتحدة، فيما طالب نحو 3 من كل 10 بإجراء "تغيير جذري وشامل".

في المقابل، قال نحو ناخبين اثنين من كل 10 إنهم يريدون تغييرات محدودة أو لا يرغبون في إحداث أي تغيير، ما يعكس اتساع المطالب بإعادة النظر في أسلوب إدارة البلاد وسياساتها.

الديمقراطيون والمستقلون أكثر تمسكاً بالتغيير

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الناخبين الديمقراطيين والمستقلين أكثر ميلاً من الجمهوريين إلى المطالبة بتغيير شامل في مسار الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تقتصر الرغبة في التغيير على ناخبي الحزبين المعارضين، إذ أيد 45% من الناخبين الجمهوريين إجراء تغييرات جوهرية في طريقة إدارة البلاد، بينما طالب 13% منهم بتغيير جذري وشامل.

وتشير هذه النتائج إلى وجود مطالب بالتغيير داخل القاعدة الجمهورية أيضاً، رغم انتماء الرئيس ترامب إلى الحزب الذي يسعى للحفاظ على أغلبيته في الكونغرس.

أهمية الانتخابات النصفية ومستوى المشاركة

وفي ما يتعلق بالمشاركة الانتخابية، اعتبر نحو ثلثي الناخبين المسجلين أن التصويت في انتخابات التجديد النصفي "مهم للغاية"، فيما وصف نحو اثنين من كل 10 المشاركة الانتخابية بأنها "مهمة جداً".

وشمل الاستطلاع 1119 بالغاً أميركياً، بينهم 925 ناخباً مسجلاً، فيما بلغ هامش الخطأ نحو 4.2 نقاط مئوية بالنسبة إلى الناخبين المسجلين.

انتخابات حاسمة لمستقبل السيطرة على الكونغرس

وبدأ الناخبون الأميركيون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشمل جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، إضافة إلى 35 مقعداً في مجلس الشيوخ، بينها مقعدان ضمن انتخابات خاصة.

وتأتي هذه الانتخابات بعد نحو عامين من بدء الولاية الرئاسية الثانية لترامب في 20 يناير/كانون الثاني 2025، لتشكل اختباراً سياسياً لأداء إدارته، في ظل تصدر الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة اهتمامات الناخبين.

وتكتسب نتائج الاقتراع أهمية خاصة، إذ ستحدد الحزب الذي سيسيطر على مجلسي الكونغرس خلال العامين المقبلين، وما يترتب على ذلك من تأثير مباشر في قدرة ترامب على تمرير التشريعات وتنفيذ سياساته.

كما ستحدد تركيبة الكونغرس المقبلة طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومدى قدرة المعارضة الديمقراطية على ممارسة الرقابة على إدارة ترامب، في حال تمكنت من انتزاع الأغلبية في أحد المجلسين أو كليهما.